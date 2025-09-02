Вечером 2 сентября было уничтожено 27 беспилотников над территорией РФ
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны РФ (ПВО) было уничтожено 27 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
10 БПЛА было уничтожено над акваторией Черного моря. Семь беспилотников было сбито над Крымом и Ростовской областью, два – над Брянской и один над Белгородской.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал о том, что село Новая Таволжанка подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки пострадали три человека.