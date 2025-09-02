Вечером 2 сентября было уничтожено 27 беспилотников над территорией РФ

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны РФ (ПВО) было уничтожено 27 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.



10 БПЛА было уничтожено над акваторией Черного моря. Семь беспилотников было сбито над Крымом и Ростовской областью, два – над Брянской и один над Белгородской.