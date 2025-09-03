Си Цзиньпин выехал на смотр военной техники на площади Тяньаньмэнь
Лидер КНР Си Цзиньпин в автомобиле с открытым верхом проехал с смотром военной техники на площади Тяньаньмэнь в Пекине в рамках парада, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над Японией.
В своей вступительной речи на параде Си отметил огромный вклад китайского народа в дело мира во всем ире. Он выразил благодарность ветеранам войны и подчеркнул, что сегодня человечество стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией.
Президент РФ Владимир Путин будет смотреть парад с трибуны по правую руку от Си Цзиньпина. Слева будет сидеть лидер КНДР Ким Чен Ын.
В рамках 70-минутного парада будут показаны полеты авиации, марширующие войска, а также новейшая военная техника, такая как гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и танки. Си Цзиньпин осмотрит выстроенные в шеренгу войска, а затем выступит с программной речью.