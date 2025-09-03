Трамп заявил, что лидеры КНР, РФ и КНДР в Пекине обсуждают «заговор против США»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, задавшись вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин в своей речи помощь США во Второй мировой войне. В своем сообщении в Truth Social он заявил, что Америка помогла Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика», подчеркнув, что многие американцы погибли за победу и славу Китая.