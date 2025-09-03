Трамп заявил, что лидеры КНР, РФ и КНДР в Пекине обсуждают «заговор против США»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, задавшись вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин в своей речи помощь США во Второй мировой войне. В своем сообщении в Truth Social он заявил, что Америка помогла Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика», подчеркнув, что многие американцы погибли за победу и славу Китая.
Трамп пожелал Си Цзиньпину и народу Китая «великолепного праздника», одновременно обратившись к присутствующим на параде Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Он иронично передал им «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».
В рамках 70-минутного парада будут показаны полеты авиации, марширующие войска, а также новейшая военная техника, такая как гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и танки. Президент РФ Владимир Путин смотрит парад с трибуны по правую руку от Си Цзиньпина. Слева сидет лидер КНДР Ким Чен Ын.