На параде в Пекине представили шесть новых противовоздушных ракет
На площади Тяньаньмэнь в Пекине в рамках парада, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над Японией была представлена новая противовоздушная техника, включая шесть современных ракетных систем: HQ-19, HQ-12 и HQ-29.
Как сообщил комментатор мероприятия, эти образцы вооружений играют ключевую роль в обеспечении защиты мира и безопасности воздушного пространства страны. Демонстрация проходила в рамках показа колонны войск противовоздушной обороны.
На параде Китай продемонстрировал также как минимум два типа лазерного оружия для противовоздушной обороны, в том числе один большой лазер, который, по сообщению государственного телевидения, будет установлен на военных кораблях.
В рамках 70-минутного парада в Пекина показали полеты авиации, марширующие войска, а также новейшую военную технику: гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и танки. Президент РФ Владимир Путин смотрел парад с трибуны по правую руку от Си Цзиньпина. Слева сидел лидер КНДР Ким Чен Ын.