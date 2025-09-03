Ким Чен Ын пригласил Лукашенко посетить Северную Корею
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада в Пекине пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и пригласил его посетить Северную Корею в любое удобное время. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», опубликовавший фотографии, на которых политики беседуют в неформальной обстановке и обмениваются улыбками.
Парад приурочен к 80-летию победы в войне сопротивления японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. В торжествах принимают участие 26 иностранных лидеров, среди которых президент России Владимир Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Индонезии Прабово Субианто, а также лидеры стран Юго-Восточной Азии и СНГ.