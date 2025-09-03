CNN: ключевой образ парада – демонстрация единства Си, Путина и Кима

CNN считает, что намеренное проявление единства – явный упрек в адрес президента США Дональда Трампа. Это сообщение, судя по всему, дошло до американского лидера, который во время парада написал в Truth Social: «Пусть у президента Си и замечательного народа Китая будет великий и продолжительный праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите козни против Соединенных Штатов Америки».