CNN: ключевой образ парада – демонстрация единства Си, Путина и Кима
Для многих на Западе определяющим образом грандиозного военного шоу, устроенного Пекином в среду, стал не парад истребителей-невидимок, гиперзвукового оружия или ядерных ракет, а вид лидеров Китая, России и Северной Кореи Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына, стоящих бок о бок «в беспрецедентном проявлении солидарности», пишет CNN.
В разные моменты парада трое лидеров, которые никогда раньше не появлялись на публике вместе, наклонялись друг к другу, обменивались репликами или улыбались.
CNN считает, что намеренное проявление единства – явный упрек в адрес президента США Дональда Трампа. Это сообщение, судя по всему, дошло до американского лидера, который во время парада написал в Truth Social: «Пусть у президента Си и замечательного народа Китая будет великий и продолжительный праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите козни против Соединенных Штатов Америки».