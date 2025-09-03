Китай впервые показал ядерную ракету, способную ударить в любую точку Земли
Китай впервые показал стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования Народной освободительной армии Китая (НОАК) на военном параде, который прошел на площади Тяньаньмэнь, передает ТАСС. Мероприятие посвящено празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.
КНР представила авиационную ракету большой дальности «Цзинлэй-1», межконтинентальную ракету подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».
Кроме того, на параде продемонстрировали ядерную ракету DF-5C, которую Пекин считает важнейшим стратегическим инструментом устрашения и обеспечения безопасности. Дальность этого оружия превышает 20 000 км, что позволяет Китаю ударить им по любой точке мира. По данным Global Times, ракета превосходит своих предшественников по времени реакции, при этом имеет сокращенное время пуска. Разработчики также использовали несколько методов наведения оружия, и это увеличило его точность.
На смотре присутствовал и президент РФ Владимир Путин. Парад прошел под руководством лидера КНР Си Цзиньпина. На трибуне он был вместе с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Зрителями церемонии также стали около 20 глав государств и правительств, в том числе президенты Сербии, Белоруссии, Азербайджана, Армении и другие высокопоставленные иностранные гости.
Парад продлился около 70 минут. Зрители увидели полеты авиации, марширующие войска и новейшую военную технику, например, беспилотные летательные аппараты и танки.