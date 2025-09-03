Китай впервые показал ядерную ракету, способную ударить в любую точку Земли

Кроме того, на параде продемонстрировали ядерную ракету DF-5C, которую Пекин считает важнейшим стратегическим инструментом устрашения и обеспечения безопасности. Дальность этого оружия превышает 20 000 км, что позволяет Китаю ударить им по любой точке мира. По данным Global Times, ракета превосходит своих предшественников по времени реакции, при этом имеет сокращенное время пуска. Разработчики также использовали несколько методов наведения оружия, и это увеличило его точность.