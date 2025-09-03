Переговоры Путина и Ким Чен Ына начались в Пекине

Переговоры Путина и Ким Чен Ына начались в ПекинеПрезидент РФ назвал особыми отношения с КНДР
В Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Президент подчеркнул, что отношения с КНДР имеют особый характер и отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области.
Путин подчеркнул, что Россия никогда не забудет их жертвы. Пхеньян всегда будет готова оказать помощь России. «Это братский долг КНДР», – ответил Ким.
Путин также передал самые теплые слова благодарности всему народу КНДР. Российский лидер отметил, что рад возможности поговорить с Ким Чен Ыном «по двусторонним нашим отношениям, причем во всех измерениях, по всем направлениям».