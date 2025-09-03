Путин и Ким Чен Ын беседовали более 2,5 часов
Встреча президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына продолжалась немногим более 2,5 часов, передает корреспондент «Ведомостей».
Переговоры лидеров проходили в Пекине в два этапа – сначала в составе делегаций, затем в формате тет-а-тет. Когда разговор был завершен, Путин проводил Кима до автомобиля.
В ходе беседы президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер и отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын в ответ сказал, что КНДР всегда будет готова оказать помощь России, назвав этот долг братским. Он также отметил, что развитие отношений между странами фиксируется во всех сферах.
3 сентября в Пекине состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал Путин.