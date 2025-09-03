Самолет президента Литвы не смог сесть из-за рекламного беспилотника

Самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой около получаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона. Выяснилось, что он был рекламным и не представлял опасности, пишет литовское издание Delfi со ссылкой на министерство коммуникаций и транспорта республики.