Самолет президента Литвы не смог сесть из-за рекламного беспилотника
Самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой около получаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона. Выяснилось, что он был рекламным и не представлял опасности, пишет литовское издание Delfi со ссылкой на министерство коммуникаций и транспорта республики.
«Согласно полученным данным, дрон был поднят в воздух с рекламными целями», – цитирует портал ведомство. При этом воздушный объект нарушил временные ограничения по нахождению в пространстве над Вильнюсом.
Ответственные за происшествие службы сейчас расследуют все обстоятельства. Министерство коммуникаций и транспорта также собрало совещание с представителями аэропортов Литвы, чтобы оценить существующие меры безопасности и обозначить планы по их улучшению.
По данным Delfi, президент в ночь на 3 сентября летел из Хельсинки, где был на выступлении литовской сборной по баскетболу в рамках чемпионата Европы, а также проводил официальные встречи.