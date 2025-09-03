В Кремле обратили внимание на «много нехороших заявлений» Мерца в адрес Путина
В последние часы канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в отношении президента РФ Владимира Путина, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о словах Мерца насчет возможного выбора Женевы в качестве переговорной площадки между Россией и Украиной.
«Вряд ли его мнение [Мерца] в настоящий момент можно принимать во внимание», – сказал Песков, указав на заявления канцлера.
3 сентября Мерц заявил о необходимости истощить экономику России. По данным n-tv, он также указал на отсутствие оснований «верить Путину». Канцлер отметил, что требуется «создать почву» для противостояния с Россией: по его мнению, это будет трудно в военном отношении, но возможно в экономическом. «В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», – сказал Мерц. По его мнению, этого можно добиться, путем введения пошлин для стран, которые торгуют с Россией.