В Кремле обратили внимание на «много нехороших заявлений» Мерца в адрес Путина

3 сентября Мерц заявил о необходимости истощить экономику России. По данным n-tv, он также указал на отсутствие оснований «верить Путину». Канцлер отметил, что требуется «создать почву» для противостояния с Россией: по его мнению, это будет трудно в военном отношении, но возможно в экономическом. «В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», – сказал Мерц. По его мнению, этого можно добиться, путем введения пошлин для стран, которые торгуют с Россией.