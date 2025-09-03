Премьер-министр Лаоса Сипхандон прибыл во Владивосток
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон прибыл во Владивосток, где он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, самолет с премьер-министром на борту приземлился около 18:40 по местному времени (11:40 мск).
На территории кампуса Дальневосточного федерального университета 3 сентября открылся юбилейный, X ВЭФ. Его центральным событием станет пленарное заседание 5 сентября, где выступит президент РФ Владимир Путин. Как ожидается, помимо Сипхандона, для участия в сессии прибудут представители свыше 70 стран и территорий. В частности, ожидается визит премьер-министра Монголии Сонсай Гомбожавына Занданшатара.