Политика

Путин и Си обсудили, как дожить до 150 лет

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин во время личной беседы с президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном обсудил возможности людей дожить до 150 лет, сообщил Bloomberg. Беседа состоялась всего за несколько минут до выступления Си Цзиньпина на параде в Пекине.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок», – сказал Си.

На это Путин ответил, что с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно и люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия. Си продолжил диалог, сказав, что, согласно прогнозам, и в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет. Переводчик повторил фразы лидеров Китая и России на корейском Киму.

Путину в этом году исполнится 73 года, Си – уже 72, а Ким Чен Ыну – 41 год.

3 сентября в Пекине прошел военный парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы китайского народа в войне против милитаристской Японии. Гостями мероприятия стали 26 мировых лидеров, в том числе Путин, Ким, король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министры Армении и Пакистана Никол Пашинян и Шехбаз Шариф.

