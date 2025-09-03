В Польше в реестр нежелательных лиц внесли 31 000 иностранцев
В Польше в реестр нежелательных лиц внесены более 31 000 иностранцев, которых могут депортировать. Наибольшее число в списке составляют граждане Украины – 5900 человек, из них 4200 уже имеют судимости, сообщает издание Rzeczpospolita.
На втором месте по числу внесенных в реестр находятся граждане Грузии – около 4200 человек.
Как сообщает Rzeczpospolita, депортации коснутся не всех иностранцев из списка. С начала 2025 г. польские власти уже выдворили 1100 человек – столько же, сколько за весь прошлый год.
На прошлой неделе были депортированы 15 граждан Украины, осужденных за кражи, грабежи, подделку документов, хранение наркотиков, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за организацию незаконного пересечения границы.