Путин назвал важной инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении
Президент РФ Владимир Путин особо отметил инициативу главы КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении, а также назвал ее важной и своевременной. Об этом он заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Китай. Трансляцию проводит Кремль.
Он отметил, что эта инициатива направлена на развитие сотрудничества с теми странами, которые собрались на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
1 сентября глава КНР отметил, что система глобального управления должна быть создана странами ШОС. По его мнению, она станет более справедливой и рациональной, а ее основой будет Всемирная торговая организация.
В тот же день лидеры государств, которые входят в ШОС, в заявлении подчеркнули, что выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. При этом они предложили провести «всеобъемлющую реформу» организации, которая позволит, по их мнению, обеспечить представленность развивающихся стран в организации.
Путин заявлял, что Россия заинтересована в предложении председателя КНР. «Заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья», – сказал российский лидер.