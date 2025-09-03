Газета
Политика

Путин назвал важной инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин особо отметил инициативу главы КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении, а также назвал ее важной и своевременной. Об этом он заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Китай. Трансляцию проводит Кремль.

Он отметил, что эта инициатива направлена на развитие сотрудничества с теми странами, которые собрались на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

1 сентября глава КНР отметил, что система глобального управления должна быть создана странами ШОС. По его мнению, она станет более справедливой и рациональной, а ее основой будет Всемирная торговая организация. 

В тот же день лидеры государств, которые входят в ШОС, в заявлении подчеркнули, что выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. При этом они предложили провести «всеобъемлющую реформу» организации, которая позволит, по их мнению, обеспечить представленность развивающихся стран в организации.

Путин заявлял, что Россия заинтересована в предложении председателя КНР. «Заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья», – сказал российский лидер.

