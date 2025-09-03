Газета
Политика

Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назвал позитивными результаты своего четырехдневного визита в Китай. Об этом глава государства рассказал журналистам.

«Я должен сказать, что вот такой формат работы позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже, абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес», – сказал глава государства.

По его словам, достигнутые договоренности и подписанные документы «нацелены на будущее».

«Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», – подчеркнул президент.

Глава РФ отдельно выделил китайскую инициативу по созданию новой системы глобального управления, назвав ее своевременной. Путин отметил, что эта идея направлена на позитивное взаимодействие как между участниками саммита, так и с потенциальными партнерами среди других стран.

Глава государства добавил, что единство стран – участниц встречи в Китае демонстрирует уверенность в возможности достижения общих целей.

Рабочая поездка президента России в Китай началась 31 августа. Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, провел переговоры с лидерами КНР, Монголии, КНДР, Узбекистана, Вьетнама и др.

