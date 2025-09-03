Путин: Киев в 2022 году заявил, что будет воевать «до отворота головы»
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае рассказал, что в ответ на предложение решить украинский вопрос мирно в 2022 г. РФ получила фразу, что украинская сторона будет воевать до тех пор, пока Россия «не отвернет» ей голову или наоборот.
По его словам, российская сторона предлагала Киеву «с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока, вывести войска и немедленно прекратить конфликт». Путин отметил, что изначально это не вызывало «полного отторжения». Однако, как подчеркнул президент, после отвода российских войск от Киева по просьбе западноевропейских стран позиция Украины резко изменилась.
«И нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам», – заявил он.
Вместе с тем Путин отметил, что все еще рассчитывает договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта.
«Тем более что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента США Дональда Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение», – сказал российский лидер.
Также лидер РФ рассказал, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского, возглавляющего переговорную группу по Украине. По его словам, это «хороший пример сдержанности и профессионального подхода». Но при необходимости Россия готова повысить уровень переговоров.