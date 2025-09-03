Путин: Киев в 2022 году заявил, что будет воевать «до отворота головы»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае рассказал, что в ответ на предложение решить украинский вопрос мирно в 2022 г. РФ получила фразу, что украинская сторона будет воевать до тех пор, пока Россия «не отвернет» ей голову или наоборот.