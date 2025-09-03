Трамп заявил, что у него нет послания для Путина, так как он знает его позицию

Трамп заявил, что у него нет послания для Путина, так как он знает его позициюОн предупредил, что в случае неудовлетворительного решения будут последствия
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается обращаться к президенту России Владимиру Путину, поскольку тот осведомлен о его позиции, но предупредил о последствиях в случае нежелательного решения. Об этом Трамп сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
«У меня нет послания для президента Путина. Он знает, какую позицию я занимаю, и он примет решение так или иначе, – сказал Трамп. – Какое бы решение он ни принял – будет ли он доволен или недоволен, – если мы будем недовольны этим, вы увидите последствия».
2 сентября Трамп заявил, что примет иную позицию в отношении России в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта. Он также сообщил, что ему стали известны интересные детали о конфликте на Украине, которые вскоре будут обнародованы. На вопрос о том, какие будут последствия, если встреча между Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским не состоится, Трамп отметил: «Посмотрим, что произойдет».
30 августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится. Об этом он заявил в интервью The Daily Caller. В то же время Трамп уточнил, что не знает, пройдет ли двухсторонний саммит Путина и Зеленского.