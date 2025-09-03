Трамп заявил, что у него нет послания для Путина, так как он знает его позицию

«У меня нет послания для президента Путина. Он знает, какую позицию я занимаю, и он примет решение так или иначе, – сказал Трамп. – Какое бы решение он ни принял – будет ли он доволен или недоволен, – если мы будем недовольны этим, вы увидите последствия».