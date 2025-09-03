Трамп: США сохранят войска в Польше и готовы увеличить их численность
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся в Польше и при желании Варшавы их число может быть увеличено. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
«Да, думаю, что так. А вы знаете что-то, чего не знаю я?» – сказал Трамп, отвечая на вопрос, собирается ли он сохранить военное присутствие в Польше.
Трамп подчеркнул, что его администрация никогда даже не рассматривала возможность вывода войск из Польши.
«Мы думаем об этом в отношении других стран, но не Польши. С Польшей мы до конца, и мы будем помогать ей защищать себя», — сказал он.
Он добавил, что при желании Польши Вашингтон может отправить туда еще больше солдат.
«Если что, мы отправим туда еще больше, если они захотят», – сказал он.
Трамп в данный момент принимает Навроцкого в Вашингтоне. Перед началом встречи лидеры посмотрели пролет самолетов F-16 и F-35 в честь польского пилота, погибшего в аварии во время репетиции авиашоу в августе.