Захарова: за неделю от обстрелов ВСУ в России пострадали 98 человек

29 августа в Брянской области в селе Каменский Хутор мирный житель погиб после удара украинского беспилотника по автомобилю. В Запорожской области 28 августа в результате атаки ВСУ на Днепрорудненский железорудный комбинат пострадали семь человек. В момент обстрела в актовом зале проходил концерт с участием детей и творческих коллективов.