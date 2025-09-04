Захарова: за неделю от обстрелов ВСУ в России пострадали 98 человек
В результате обстрелов со стороны ВСУ на территории России за минувшую неделю пострадали 98 человек, еще 12 погибли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на Восточном экономическом форуме.
«По гражданским целям было выпущено 2592 боеприпаса», – отметила дипломат.
29 августа в Брянской области в селе Каменский Хутор мирный житель погиб после удара украинского беспилотника по автомобилю. В Запорожской области 28 августа в результате атаки ВСУ на Днепрорудненский железорудный комбинат пострадали семь человек. В момент обстрела в актовом зале проходил концерт с участием детей и творческих коллективов.
В Курской области 28 августа оператор ВГТРК Сергей Солдатов получил тяжелые ранения ноги, подорвавшись на мине «Лепесток» во время работы съемочной группы в приграничном поселке. 1 сентября вблизи села Поповка на аналогичной мине погибли двое мужчин.