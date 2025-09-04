Газета
Путин поздравил игру «Что? Где? Когда?» с 50-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил зрителей и участников телевизионной игры «Что? Где? Когда?» с 50-летним юбилеем и пожелал им успехов. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Путин указал, что за минувшее время клуб прошел насыщенный путь от семейной викторины до одной из самых популярных просветительских и развлекательных программ отечественного телевидения, став настоящим долгожителем эфира. По его словам, формат и правила игры менялись неоднократно, но поклонники ценили ее за зрелищное соперничество знатоков и зрителей, интеллектуальные поединки, традиции и доброжелательную атмосферу, которая царила в клубе.

Президент порадовался тому, что передача не стареет с годами и сегодня также собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий и увлечений, продвигая в обществе ценности знаний, образования и культуры.

Впервые в эфир игра «Что? Где? Когда?» вышла 4 сентября 1975 г. Смысл телеигры заключается в противостоянии команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на разные вопросы – словесные головоломки, которые требуют логического мышления, знаний в области математики, литературы и др. Эти вопросы на программу присылают по почте зрители.

