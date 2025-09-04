Путин поздравил игру «Что? Где? Когда?» с 50-летием

Путин указал, что за минувшее время клуб прошел насыщенный путь от семейной викторины до одной из самых популярных просветительских и развлекательных программ отечественного телевидения, став настоящим долгожителем эфира. По его словам, формат и правила игры менялись неоднократно, но поклонники ценили ее за зрелищное соперничество знатоков и зрителей, интеллектуальные поединки, традиции и доброжелательную атмосферу, которая царила в клубе.