Правительство направит более 1,3 млрд рублей на подготовку кадров для АПК

В июле правительство Севастополя ввело единовременные выплаты для молодых специалистов, трудоустраивающихся в организации АПК. По словам главы города Михаила Развожаева, разово специалисты с высшим образованием могут получить 250 000 руб., а окончившие колледжи или техникумы – 200 000 руб. Право на выплату имеют специалисты до 35 лет, устроившиеся на работу в сферу АПК в течение трех лет после получения образования. Еще одним обязательным условием является работа на предприятии на срок в три года.