Правительство направит более 1,3 млрд рублей на подготовку кадров для АПК
Правительство дополнительно направит более 1,3 млрд руб. 24 регионам РФ на реализацию программы повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщается на сайте кабмина.
В частности, власти субсидируют целевое обучение студентов аграрных вузов и расходы на их проживание. Кроме того, государство также планирует предоставить стимулирующие выплаты специалистам, работающим над ключевыми проектами в АПК.
Премьер министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что такой подход призван повысить конкурентоспособность АПК, а также способствовать появлению рабочих мест.
Среди регионов, которые заявили о потребности в дополнительном финансировании для повышения количества кадров в АПК, – Алтайский край, Амурская, Волгоградская, Калининградская, Курганская области и др.
В июле правительство Севастополя ввело единовременные выплаты для молодых специалистов, трудоустраивающихся в организации АПК. По словам главы города Михаила Развожаева, разово специалисты с высшим образованием могут получить 250 000 руб., а окончившие колледжи или техникумы – 200 000 руб. Право на выплату имеют специалисты до 35 лет, устроившиеся на работу в сферу АПК в течение трех лет после получения образования. Еще одним обязательным условием является работа на предприятии на срок в три года.