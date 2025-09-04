Посольство России обвинило Норвегию в создании угрозы нацбезопасности

В посольстве добавили, что Норвегия планирует закупить пять-шесть противолодочных фрегатов типа 26 производства британской компании BAE Systems, в то время как Великобритания намерена заказать восемь таких же кораблей. При этом ни в Осло, ни в Лондоне не скрывают, что наращивание военных потенциалов осуществляется в целях так называемого сдерживания России и противодействия подлодкам Северного флота.