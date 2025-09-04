Посольство России обвинило Норвегию в создании угрозы нацбезопасности
Военные приготовления Норвегии и других государств НАТО, направленные против России, создают угрозу национальной безопасности РФ. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Осло, где оценили планы Норвегии по приобретению новых фрегатов у Великобритании.
В дипмиссии отметили, что военные приготовления Норвегии, Великобритании и других стран НАТО против России оказывают дестабилизирующий эффект и повышают риски эскалации в Арктическом регионе. Ситуация осложняется отсутствием между Россией и Североатлантическим альянсом эффективных мер доверия и каналов коммуникации по военной линии, что значительно увеличивает вероятность опасных инцидентов.
В посольстве добавили, что Норвегия планирует закупить пять-шесть противолодочных фрегатов типа 26 производства британской компании BAE Systems, в то время как Великобритания намерена заказать восемь таких же кораблей. При этом ни в Осло, ни в Лондоне не скрывают, что наращивание военных потенциалов осуществляется в целях так называемого сдерживания России и противодействия подлодкам Северного флота.
31 августа правительство Норвегии сообщило, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26. Уточнялось, что поставки начнутся в 2030 г. По словам премьер-министра Кира Стармера, сделка с Норвегией оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов.