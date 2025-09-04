Газета
Конор Макгрегор объявил о намерении участвовать в выборах президента Ирландии

Ведомости

Ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC  заявил, что баллотируется в президенты Ирландии и призвал граждан страны поддержать его выдвижение. Он распространил соответствующее видеообращение в социальных сетях.

Макгрегор обратился к ирландцам, стоя у офиса премьер-министра Ирландии. Он отметил, что здесь уже более 200 дней формируется правительство, и за это время оно «стоило нам душевного спокойствия, безопасности, надежды на будущее, а общее благополучие ирландских граждан по всей стране резко снизилось». Боец обратил внимание на «беспрецедентный рост» числа бездомных ирландских детей, что, по его мнению, «свидетельствует об отказе правительства соблюдать и уважать наше заявление о том, что все дети Ирландии должны быть окружены заботой».

Спортсмен также упомянул массовый приток мигрантов «в уже разоренную систему», сокращение туризма и рост опасности на улицах.

«Ирландия, при моем правлении воля народа будет услышана», – пообещал он.

В конце марта «Ведомости. Спорт» писали, что Макгрегор объявил о намерениях баллотироваться в президенты Ирландии. В августе бойца исключили из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

