FT: США прекратят финансирование подготовки армий стран Восточной Европы
США намерены остановить финансирование армий стран Восточной Европы, граничащих с Россией, сообщила газета Financial Times. Источники издания отметили, что представители Пентагона уведомили об этом европейских дипломатов еще на прошлой неделе.
В материале речь идет о программах по обучению и оснащению армий иностранных государств со стороны Вашингтона. Такое финансирование, по данным FT, приводит к увеличению расходов США на собственную оборону.
Деньги, которые страна направляла Европе, должен одобрять конгресс, однако администрация американского президента Дональда Трампа не отправляла подобный запрос. Газета отметила, что уже утвержденные средства будут доступны до конца сентября 2026 г. Один из источников FT в Белом доме заявил, что решение было согласовано с Европой и сделано с акцентом на то, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за собственную оборону».