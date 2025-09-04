FT: США прекратят финансирование подготовки армий стран Восточной Европы

Деньги, которые страна направляла Европе, должен одобрять конгресс, однако администрация американского президента Дональда Трампа не отправляла подобный запрос. Газета отметила, что уже утвержденные средства будут доступны до конца сентября 2026 г. Один из источников FT в Белом доме заявил, что решение было согласовано с Европой и сделано с акцентом на то, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за собственную оборону».