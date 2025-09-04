На Украине таксистам пригрозили штрафами за русский язык

Ее комментарий относился к видео, на котором таксист в Харькове во время поездки не хотел выключать песню на русском языке по просьбе пассажира и отказался обслуживать его на украинском языке. Ивановская отметила, что он понесет наказание. По ее словам, штраф за такое нарушение может варьироваться от 3400 до 5100 гривен (6700 – 10 000 руб.).