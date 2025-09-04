На Украине таксистам пригрозили штрафами за русский язык
За нарушение закона «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому транспортные услуги на территории Украины предоставляются на украинском языке, предусмотрены штрафы. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка республики Елена Ивановская, чьи слова приводит ее офис на странице в соцсети Facebook
Ее комментарий относился к видео, на котором таксист в Харькове во время поездки не хотел выключать песню на русском языке по просьбе пассажира и отказался обслуживать его на украинском языке. Ивановская отметила, что он понесет наказание. По ее словам, штраф за такое нарушение может варьироваться от 3400 до 5100 гривен (6700 – 10 000 руб.).
Языковой омбудсмен добавила, что сейчас на Украине также началась подготовка обращения к нацполиции и СБУ о «необходимости применения надлежащих мер с их стороны». Она призвала службы такси проводить тщательные проверки водителей на знание украинского языка.