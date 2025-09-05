Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Согласно расписанию деловой программы, сессия запланирована с 6:00 до 8:00 мск (13:00 -15:00 по местном времени).
На заседании также выступят премьеры Лаоса Сонсай Сипхандон и Монголии – Гомбожавын Занданшатар, а также зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
3 сентября во Владивостоке открылся Х Восточный экономический форум, участие в котором подтвердили представили свыше 70 стран и территорий. Юбилейный ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
Российский лидер прилетел на Дальний Восток после четырехдневного визита в Китай. В Тяньцзине президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в Пекине – в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны.