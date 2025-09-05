Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Согласно расписанию деловой программы, сессия запланирована с 6:00 до 8:00 мск (13:00 -15:00 по местном времени). 

На заседании также выступят премьеры Лаоса Сонсай Сипхандон и Монголии – Гомбожавын Занданшатар, а также зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. 

3 сентября во Владивостоке открылся Х Восточный экономический форум, участие в котором подтвердили представили свыше 70 стран и территорий. Юбилейный ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Российский лидер прилетел на Дальний Восток после четырехдневного визита в Китай. В Тяньцзине президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в Пекине – в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте