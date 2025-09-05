Песков назвал темы выступления Путина на ВЭФе

Песков назвал темы выступления Путина на ВЭФеРоссийский лидер поднимет прежде всего вопросы развития Дальнего Востока
Социально-экономическое развитие Дальнего Востока станет ключевой темой выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФа 5 сентября. Согласно деловой программе, сессия запланирована с 6:00 до 8:00 мск (13:00–15:00 по местному времени). Планируется также, что на мероприятии выступят премьеры Лаоса Сонсай Сипхандон и Монголии Гомбожавын Занданшатар, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Х Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 3 сентября. Участие в нем принимают представители свыше 70 стран и территорий. Юбилейный ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».