Песков назвал темы выступления Путина на ВЭФе

Путин выступит на пленарном заседании ВЭФа 5 сентября. Согласно деловой программе, сессия запланирована с 6:00 до 8:00 мск (13:00–15:00 по местному времени). Планируется также, что на мероприятии выступят премьеры Лаоса Сонсай Сипхандон и Монголии Гомбожавын Занданшатар, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.