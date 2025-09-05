Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Президент России Владимир Путин направил председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю годовщины образования КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.
Послание российского лидера было направлено 4 сентября. Путин обратил внимание, что 77 лет назад СССР первым признал новое корейское государство.
«С тех пор отношения между Москвой и Пхеньяном с честью выдержали испытание временем. Героическое участие ваших боевых частей в освобождении Курской области от захватчиков является ярким символом российско-северокорейской дружбы и взаимопомощи», – сказал Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями власти и впредь будут укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами.
КНДР была образована 9 сентября 1948 г. СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с Северной Кореей в том же году.