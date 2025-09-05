Газета
Главная / Политика /

Путин начал выступление на пленарном заседании ВЭФа

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератором сессии стала Мария Рыбакова. Помимо российского главы участие в пленарном заседании принимают премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что главной темой выступления Путина станет социально-экономическое развитие Дальнего Востока.

Юбилейный Х Восточный экономический форум начался 3 сентября. На нем представлены более 70 стран и территорий. Юбилейный ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

