Путин начал выступление на пленарном заседании ВЭФа
Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Модератором сессии стала Мария Рыбакова. Помимо российского главы участие в пленарном заседании принимают премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что главной темой выступления Путина станет социально-экономическое развитие Дальнего Востока.
Юбилейный Х Восточный экономический форум начался 3 сентября. На нем представлены более 70 стран и территорий. Юбилейный ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».