Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 92 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Наибольшее число сбитых беспилотников – 15 единиц – пришлось на Брянскую область, сообщает Минобороны РФ.

В Ростовской области были уничтожены 13 БПЛА, в Тульской – 12. В небе над Калужской областью российские военные сбили 11 беспилотников, над Рязанской – девять. Восемь БПЛА были ликвидированы в Крыму, семь – в Воронежской области. По пять воздушных целей силы ПВО поразили в Курской и Орловской, по две – в Липецкой и Белгородской. По одному БПЛА было нейтрализовано в Смоленской области и над акваториями Черного и Азовского морей.

В течение ночи действовали временные ограничения на полеты в аэропортах Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»).

