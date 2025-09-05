Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России

В Ростовской области были уничтожены 13 БПЛА, в Тульской – 12. В небе над Калужской областью российские военные сбили 11 беспилотников, над Рязанской – девять. Восемь БПЛА были ликвидированы в Крыму, семь – в Воронежской области. По пять воздушных целей силы ПВО поразили в Курской и Орловской, по две – в Липецкой и Белгородской. По одному БПЛА было нейтрализовано в Смоленской области и над акваториями Черного и Азовского морей.