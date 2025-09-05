Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: компании на Аляске предложили России сотрудничество

Ведомости

У России есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске, рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он также рассказал, что компании из ряда стран, с которыми у России сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие.

Путин отметил, что РФ не «вставляет никаких палок в колеса» в отношении сотрудничества с другими странами.

15 августа на Аляске в городе Анкоридж состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Оба лидера по итогам назвали переговоры продуктивными.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её