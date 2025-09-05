Путин: компании на Аляске предложили России сотрудничество
У России есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске, рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он также рассказал, что компании из ряда стран, с которыми у России сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие.
Путин отметил, что РФ не «вставляет никаких палок в колеса» в отношении сотрудничества с другими странами.
15 августа на Аляске в городе Анкоридж состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Оба лидера по итогам назвали переговоры продуктивными.