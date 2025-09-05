Путин анонсировал поездку в еще один российский регион после ВЭФа

Юбилейный Х Восточный экономический форум начался 3 сентября. Здесь представлены более 70 стран и территорий. ВЭФ-2025 проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Ключевой темой выступления Путина на пленарной сессии ВЭФа стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока.