Главная / Политика /

Путин анонсировал поездку в еще один российский регион после ВЭФа

Ведомости

Президент Владимир Путин намерен посетить еще один российский регион после участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Там он займется вопросами двигателестроения, уточнил глава государства на пленарном заседании ВЭФа.

«Вот сейчас я перемещусь в другой город России. Будем заниматься двигателестроением», – сказал Путин.

Российский лидер также упомянул о планах в области авиации, отметив, что она неплохо представлена на Дальнем Востоке.

Юбилейный Х Восточный экономический форум начался 3 сентября. Здесь представлены более 70 стран и территорий. ВЭФ-2025 проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Ключевой темой выступления Путина на пленарной сессии ВЭФа стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока.

