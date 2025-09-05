Газета
Главная / Политика /

Путин освободил от должности посла в Турции Алексея Ерхова

Он станет посланником РФ в Узбекистане
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции. Это следует из указа главы государства, размещенного на портале правовых актов.

Ерхов займет пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Узбекистане, следует из другого указа. Олега Мальгинова освободили от должности диппредставителя в республике.

На посту посла в Турции Ерхов прослужил с июля 2017 г.

С 2003 по 2006 г. он был советником-посланником посольства РФ в Сирии, в 2006–2008 гг. – замдиректора департамента секретариата главы МИД России, в 2008–2009 гг. – замдиректора генерального секретариата МИДа. До назначения послом в Турции служил генеральным консулом в Стамбуле с 2009 по 2015 г. С августа 2015-го до назначения работал директором департамента ситуационно-кризисного центра МИДа.

Владеет арабским, английским и французским языками. В декабре 2012 г. ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

