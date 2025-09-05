CNN: Трамп опасается, что давление на Россию может сорвать переговоры
Президент США Дональд Трамп выражает опасения, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей его администрации.
Ранее Трамп пообещал принять участие в предоставлении гарантий безопасности Киеву после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. При этом в Вашингтоне подчеркивают, что ведущая роль в этом вопросе должна принадлежать Европе.
По информации CNN, США готовы сыграть ограниченную роль в гарантиях безопасности в случае мирного соглашения с Москвой. В частности, обсуждается участие американских пилотов в операциях по поддержке с воздуха, однако возможность высадки десанта Трамп исключил.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что обсуждается вопрос усиления украинской системы ПВО и «нового формата» сотрудничества.
Трамп также неоднократно угрожал Москве «серьезными последствиями» в случае продолжения конфликта. Одновременно он объявил о санкциях против стран, покупающих российские товары и нефть, подчеркнув, что такие меры уже введены.