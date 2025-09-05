NBC: Трамп не намерен портить отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, передает NBC со ссылкой на источники. По их словам, Трамп еще в первый президентский срок подчеркивал важность сохранения конструктивного диалога с Путиным.
Западные чиновники отмечают, что благодаря такому подходу Трамп может позиционировать себя как посредник, которому доверяют обе стороны. Он обладает рычагами влияния как на Путина, так и на президента Украины Владимира Зеленского, страна которого зависит от американской военной и финансовой поддержки.
В то же время в Европе выражают разочарование отсутствием новых значимых санкций США против России. Один из европейских источников заявил, что рассчитывал на более жесткие шаги со стороны Вашингтона для давления на Москву.
По данным NBC, Трамп все больше сомневается в возможности скорого завершения конфликта или проведения личной встречи Путина и Зеленского. Тем не менее он продолжает настаивать на урегулировании.
Ранее CNN писало, что Трамп выражает опасения, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине. По информации газеты, США готовы сыграть ограниченную роль в гарантиях безопасности в случае мирного соглашения с Москвой. В частности, обсуждается участие американских пилотов в операциях по поддержке с воздуха, но возможность высадки десанта Трамп исключил.