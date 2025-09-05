Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Белоруссии заявил протест Польше после задержания шпиона

Ведомости

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанна в связи с задержанием польского шпиона. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям», – заявил МИД Белоруссии.

Польскому дипломату вручена нота протеста. Его также уведомили о намерениях Минска дать правовую оценку инциденту. Белоруссия потребовала от Польши вернуться в русло «цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации».

Агентство «БелТА» сообщало, что КГБ Белоруссии в Лепеле задержал гражданина Польши Гжегоша Гавела. Согласно материалу, мужчина через соцсети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши. Оно заключалось в сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её