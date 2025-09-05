МИД Белоруссии заявил протест Польше после задержания шпиона

Агентство «БелТА» сообщало, что КГБ Белоруссии в Лепеле задержал гражданина Польши Гжегоша Гавела. Согласно материалу, мужчина через соцсети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши. Оно заключалось в сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки.