МИД Белоруссии заявил протест Польше после задержания шпиона
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанна в связи с задержанием польского шпиона. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«Польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям», – заявил МИД Белоруссии.
Польскому дипломату вручена нота протеста. Его также уведомили о намерениях Минска дать правовую оценку инциденту. Белоруссия потребовала от Польши вернуться в русло «цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации».
Агентство «БелТА» сообщало, что КГБ Белоруссии в Лепеле задержал гражданина Польши Гжегоша Гавела. Согласно материалу, мужчина через соцсети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши. Оно заключалось в сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки.