Путин отметил важность привлечения молодых специалистов в конструкторские бюро

Ведомости

В конструкторские бюро и на предприятия необходимо привлекать молодых специалистов и создавать для них условия, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

«Крайне важно создавать условия для привлечения в КБ и на предприятия молодых, талантливых специалистов, целых команд инженеров, разработчиков, производственников», – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что ему было приятно услышать, что такой процесс уже идет на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов», где производятся авиационные и ракетные двигатели. Он также отметил, что заводы должны повышать надежность и экологичность своих изделий, применяя инновационные решения.

После экскурсии по предприятию и совещания президент РФ встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

