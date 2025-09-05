Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны. Об этом он объявил на мероприятии в Овальном кабинете.

«Я считаю, что это гораздо более подходящее название, особенно с учетом нынешней ситуации в мире. У нас самая сильная армия в мире, – заявил Трамп. – У нас лучшее оборудование в мире. У нас лучшие производители военной техники. Никто даже близко не может конкурировать».

Трамп добавил, что переименование ведомства является посланием врагам США.

«Мы очень сильны. Мы гораздо сильнее, чем кто-либо может себе представить. И, конечно, имея то великое вооружение, которое у нас есть, мы намного впереди. Посмотрите на все – на все, что угодно. Например, подводные лодки: мы опережаем всех на 20 лет. Никто даже близко не сравнится», – сказал он.

Он также отметил, что над решением переименовать министерство он и глава пентагона Пит Хегсет долго и серьезно думали и обсуждали на протяжении нескольких месяцев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её