Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны. Об этом он объявил на мероприятии в Овальном кабинете.
«Я считаю, что это гораздо более подходящее название, особенно с учетом нынешней ситуации в мире. У нас самая сильная армия в мире, – заявил Трамп. – У нас лучшее оборудование в мире. У нас лучшие производители военной техники. Никто даже близко не может конкурировать».
Трамп добавил, что переименование ведомства является посланием врагам США.
«Мы очень сильны. Мы гораздо сильнее, чем кто-либо может себе представить. И, конечно, имея то великое вооружение, которое у нас есть, мы намного впереди. Посмотрите на все – на все, что угодно. Например, подводные лодки: мы опережаем всех на 20 лет. Никто даже близко не сравнится», – сказал он.
Он также отметил, что над решением переименовать министерство он и глава пентагона Пит Хегсет долго и серьезно думали и обсуждали на протяжении нескольких месяцев.