Трамп рассказал о проработке гарантий безопасности для Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремится к завершению конфликта на Украине, и выразил уверенность, что прорыв может произойти неожиданно. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете.

«Европа хочет, чтобы это закончилось, и это закончится. Это закончится. Вдруг все сложится, вот увидите», — сказал Трамп.

По словам Трампа, работа над гарантиями безопасности для Украины уже ведется.

«Мы это решим. Мы поможем им, но хотим спасти много жизней, поэтому что-то предпримем. Я думаю, люди ожидают, что мы поможем им всем», — добавил он.

Ранее 5 сентября телеканал CNN сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Трамп якобы согласны в том, что позиция Европейского союза (ЕС) является помехой в продвижении процесса по урегулированию украинского конфликта.

Как написал телеканал, Трамп призвал Евросоюз отказаться от покупок российской нефти в ответ на их требование усилить санкционное давление на Москву. Кроме того, он потребовал от них перейти к более активным действиям по украинскому урегулированию, «больше упрекая европейцев, нежели Россию».

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, присутствовавших на переговорах «коалиции желающих», писала, что на встречах с европейскими лидерами Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России.

