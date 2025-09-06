Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

«Снова повторю, он [Лукашенко] очень сильный человек. У него 1400 или 1500 [заключенных], или большое количество, и мы обсуждаем их освобождение. Некоторые из них политические, я полагаю, что многие из них политические. Похоже, их освободят в ближайшем будущем», — сказал он.