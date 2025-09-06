Газета
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Ведомости

Президент США Дональд Трамп похвалил лидера Белоруссии Александра Лукашенко, назвав его сильным руководителем. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Снова повторю, он [Лукашенко] очень сильный человек. У него 1400 или 1500 [заключенных], или большое количество, и мы обсуждаем их освобождение. Некоторые из них политические, я полагаю, что многие из них политические. Похоже, их освободят в ближайшем будущем», — сказал он.

15 августа Трамп заявил, что обсудил с Лукашенко освобождение 1300 заключенных.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт говорила, что Лукашенко заверил Трампа в продолжении работы по освобождению заключенных. «Наш президент в ответ сказал, что мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем», — сообщила Эйсмонт.

В июне белорусские власти освободили 16 заключенных. Тогда же, после встречи Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, стало известно об освобождении оппозиционера Сергея Тихановского, который был в заключении с 2020 г.

22 августа Лукашенко заявил, что восприятие Трампа в публичном пространстве искажено особенностями перевода и фрагментарной подачей его выступлений в СМИ, из-за чего он кажется импульсивным и непоследовательным.

15 августа Трамп и Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, в том числе Украину. Стороны договорились продолжить контакты. Тогда же белорусский лидер пригласил своего американского коллегу посетить Минск.

