Минобороны сообщило о перехвате 34 украинских беспилотников за ночь
Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 5 на 6 сентября уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.
По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября. Наибольшее количество дронов – 14 единиц – было перехвачено над акваторией Черного моря. В Смоленской области сбили восемь беспилотников, в Брянской – пять, в Белгородской области и Краснодарском крае – по три. Еще один аппарат уничтожили над территорией Калужской области.
Минобороны подчеркивает, что все цели были вовремя обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО. Информация о возможных последствиях атаки и повреждениях на земле уточняется.