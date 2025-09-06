Минобороны сообщило о перехвате 34 украинских беспилотников за ночь

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября. Наибольшее количество дронов – 14 единиц – было перехвачено над акваторией Черного моря. В Смоленской области сбили восемь беспилотников, в Брянской – пять, в Белгородской области и Краснодарском крае – по три. Еще один аппарат уничтожили над территорией Калужской области.