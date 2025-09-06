Оверчук заявил о стабильном развитии экономических связей России и Азербайджана
Россия и Азербайджан выстраивают конструктивное взаимодействие в экономической сфере как на уровне правительств, так и на уровне бизнеса. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, стороны не сталкиваются с проблемами в этой области и демонстрируют взаимопонимание. Оверчук напомнил, что совсем недавно в Астрахани прошло заседание межправительственной комиссии, где Москва и Баку подтвердили отсутствие экономических противоречий и подчеркнули стабильное развитие сотрудничества.
Вице-премьер отметил, что экономические отношения между двумя странами можно охарактеризовать как нормальные и устойчивые, что позволяет эффективно продвигать совместные проекты и укреплять взаимодействие между предприятиями.
Напряженность в отношениях между Москвой и Баку после задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана по делу об убийствах 2001–2010 гг. Баку сообщил о двух погибших и нескольких раненых, потребовав от Москвы разъяснений.
30 июня МВД Азербайджана провело обыски в бакинском офисе радио Sputnik, СМИ сообщали о задержании главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгении Белоусовой. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова. 1 июля стало известно о семи сотрудниках «Sputnik Азербайджан», арестованных по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов.