Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Оверчук заявил о стабильном развитии экономических связей России и Азербайджана

Ведомости

Россия и Азербайджан выстраивают конструктивное взаимодействие в экономической сфере как на уровне правительств, так и на уровне бизнеса. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, стороны не сталкиваются с проблемами в этой области и демонстрируют взаимопонимание. Оверчук напомнил, что совсем недавно в Астрахани прошло заседание межправительственной комиссии, где Москва и Баку подтвердили отсутствие экономических противоречий и подчеркнули стабильное развитие сотрудничества.

Вице-премьер отметил, что экономические отношения между двумя странами можно охарактеризовать как нормальные и устойчивые, что позволяет эффективно продвигать совместные проекты и укреплять взаимодействие между предприятиями.

Напряженность в отношениях между Москвой и Баку после задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана по делу об убийствах 2001–2010 гг. Баку сообщил о двух погибших и нескольких раненых, потребовав от Москвы разъяснений.

30 июня МВД Азербайджана провело обыски в бакинском офисе радио Sputnik, СМИ сообщали о задержании главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгении Белоусовой. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова. 1 июля стало известно о семи сотрудниках «Sputnik Азербайджан», арестованных по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте