Песков уточнил, отдохнет ли Путин после поездки в Китай и на ВЭФ

5 сентября Путин прибыл в Самару из Владивостока после выступления на пленарной сессии ВЭФа. Президент посетил «ОДК-Кузнецов» по производству авиационных и ракетных двигателей, провел совещание по вопросам двигателестроения в регионе и встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.