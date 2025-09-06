Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков уточнил, отдохнет ли Путин после поездки в Китай и на ВЭФ

Ведомости

График президента России Владимира Путина не предполагает отдыха после поездки в Китай и Владивосток. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В Москве уже есть рабочая программа, расписанная на неделю», – подчеркнул представитель Кремля.

Речь идет в том числе об участии Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, который состоится 8 сентября. Также запланированы другие внутренние мероприятия и встречи.

5 сентября Путин прибыл в Самару из Владивостока после выступления на пленарной сессии ВЭФа. Президент посетил «ОДК-Кузнецов» по производству авиационных и ракетных двигателей, провел совещание по вопросам двигателестроения в регионе и встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

До этого российский глава провел четырехдневный визит в Китай. В Тяньцзине он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в Пекине – в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте