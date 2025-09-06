В Египте исключили переселение палестинцев из Газы через КПП «Рафах»
Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа не будет использоваться с целью перемещения палестинцев с их родных земель, он предназначен только для въезда в анклав и доставки гуманитарной и медицинской помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Ати.
Это твердая позиция Египта, и она не изменится, подчеркнул министр в ходе совместной пресс-конференции с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаццарини. Он напомнил, что сектора Газа соединяют с «оккупирующей державой» пять КПП.
«Если они хотят бросить вызов международному сообществу и вытеснить палестинцев, у них есть эти контрольно-пропускные пункты, соединяющие их с сектором Газа, и они должны нести за это юридическую и моральную ответственность» – сказал министр (цитата по Al-Masry Al-Youm).
Абдель Ати также назвал «абсурдом» утверждение о том, что перемещение палестинцев является добровольным. Этот вопрос является «красной линией» для Иордании, Египта и арабских стран, страны не допустят перемещения «ни при каких обстоятельствах», добавил он. «Если и существует искусственный голод, то это делается для того, чтобы заставить население покинуть свои земли. Утверждать, что перемещение является добровольным, – это абсурд», – сказал он.
20 августа бригадный генерал израильской армии Эффи Дефрин объявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. Он уточнил, что оборонное ведомство призовет на службу дополнительно порядка 60 000 резервистов. ЦАХАЛ также начала работу над тем, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гумпомощь и медицинское обслуживание.