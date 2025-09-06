В Египте исключили переселение палестинцев из Газы через КПП «Рафах»

Абдель Ати также назвал «абсурдом» утверждение о том, что перемещение палестинцев является добровольным. Этот вопрос является «красной линией» для Иордании, Египта и арабских стран, страны не допустят перемещения «ни при каких обстоятельствах», добавил он. «Если и существует искусственный голод, то это делается для того, чтобы заставить население покинуть свои земли. Утверждать, что перемещение является добровольным, – это абсурд», – сказал он.