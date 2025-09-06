Глава МИД Южной Кореи допустил визит в США из-за арестов на заводе Hyundai

Строящийся завод аккумуляторов автопроизводителя Hyundai на юго-востоке Джорджии в четверг стал эпицентром одного из самых масштабных иммиграционных рейдов в новейшей истории США, пишет CNN. 4 сентября там провели операцию, которая готовилась несколько месяцев. Она завершилась арестами 475 человек, большинство из которых были гражданами Южной Кореи. Информация о рейде вызвала панику среди рабочих – некоторые «бежали к сточным прудам, другие прятались в воздуховодах», отмечает телеканал. По словам одного из сотрудников, агенты спрашивали у каждого рабочего номер социального страхования, дату рождения и другие идентификационные данные.