Глава МИД Южной Кореи допустил визит в США из-за арестов на заводе Hyundai

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что может лично посетить США на фоне арестов иммиграционными властями сотен южнокорейских граждан, которые произошли на этой неделе на территории завода Hyundai в Джорджии.
На экстренном совещании министр подтвердил, что более 300 из 457 задержанных в США являются гражданами Южной Кореи, пишет Yonhap.
«Мы глубоко обеспокоены и чувствуем большую ответственность за аресты наших граждан. Мы обсудим возможность незамедлительной отправки высокопоставленного представителя МИДа на место происшествия, и, если необходимо, я лично отправлюсь в Вашингтон для проведения консультаций с администрацией США», – сказал он.
Строящийся завод аккумуляторов автопроизводителя Hyundai на юго-востоке Джорджии в четверг стал эпицентром одного из самых масштабных иммиграционных рейдов в новейшей истории США, пишет CNN. 4 сентября там провели операцию, которая готовилась несколько месяцев. Она завершилась арестами 475 человек, большинство из которых были гражданами Южной Кореи. Информация о рейде вызвала панику среди рабочих – некоторые «бежали к сточным прудам, другие прятались в воздуховодах», отмечает телеканал. По словам одного из сотрудников, агенты спрашивали у каждого рабочего номер социального страхования, дату рождения и другие идентификационные данные.
По данным МВД, все 475 задержанных находились в США нелегально: кто-то таким образом въехал, некоторым было запрещено работать, а у других оказались просрочены визы.