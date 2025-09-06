Фицо назвал возможную роль Словакии в гарантиях безопасности Украины

2 сентября Фицо в ходе встречи с Путиным заявил, что на переговорах с Зеленским поднимет вопрос недопустимости украинских атак на энергоинфраструктуру, в частности на нефтепровод «Дружба», который находится на территории России. По нему Словакия получает российскую нефть. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины. Путин оценил возможность членства Киева в НАТО и гарантии безопасности для соседней страны. Словацкий премьер выступил против ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтяной инфраструктуре.