Фицо назвал возможную роль Словакии в гарантиях безопасности Украины
Словакия готова оказать содействие в логистических вопросах при обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных. С другой стороны, Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при гарантиях безопасности, то мы готовы», – подчеркнул Фицо.
Он уточнил, что Словакия не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Киева.
5 сентября Фицо провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде и сообщил ему о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Китае. В свою очередь Зеленский проинформировал словацкого премьера о разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
2 сентября Фицо в ходе встречи с Путиным заявил, что на переговорах с Зеленским поднимет вопрос недопустимости украинских атак на энергоинфраструктуру, в частности на нефтепровод «Дружба», который находится на территории России. По нему Словакия получает российскую нефть. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины. Путин оценил возможность членства Киева в НАТО и гарантии безопасности для соседней страны. Словацкий премьер выступил против ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтяной инфраструктуре.