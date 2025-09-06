В Лондоне полиция арестовала 300 человек за акции в поддержку Палестины
Британская полиция арестовала около 300 человек на демонстрации в поддержку Палестины в конфликте с Израилем и против запрета организации «Палестинские действия», передает Reuters.
Задержания сторонников на акциях стали очередными с тех пор, как пропалестинская группа была запрещена правительством как террористическая организация. 6 сентября сотни демонстрантов собрались у здания парламента в центре Лондона, чтобы выразить протест против запрета. Полиция сообщила, что людей задерживали за ряд преступлений, включая нападение на ее сотрудников и поддержку запрещенной в стране организации.
В июле Великобритания запретила организацию «Палестинские действия» в соответствии с антитеррористическим законодательством после того, как некоторые из ее членов проникли на базу британских ВВС и повредили военные самолеты.
За последние недели полиция арестовала уже сотни ее сторонников, в том числе более 500 человек только за один день в августе, многие из которых старше 60 лет.
Правозащитные организации раскритиковали решение Великобритании запретить организацию, пишет Reuters, назвав его несоразмерным и заявив, что оно ограничивает свободу выражения мнений мирных протестующих.