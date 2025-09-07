Газета
Главная / Политика /

За ночь над регионами РФ и Азовским морем перехватили 69 БПЛА

Над территорией Краснодарского края сбито 21 воздушное судно
Ведомости

С 00:00 до 06:30 мск средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 69 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ

Над территорией Краснодарского края сбито 21 воздушное судно, над Воронежской областью – 13, над Белгородской областью – 10. Над Астраханской областью уничтожено семь дронов, над Волгоградской – шесть.

Над акваторией Азовского моря перехвачено четыре беспилотника, над Ростовской областью – три. Над Брянской областью сбито два дрона. По одному беспилотнику уничтожено над Курской и Рязанской областями и Республикой Крым.

