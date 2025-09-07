Лихачев: США не получили приглашения на Всемирную атомную неделю в Москве
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что представители США не приглашены на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), который пройдет в Москве в сентябре.
Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос, уточнил: «Нет. Будут, не будут – не знаю, но не приглашены» (цитата по «РИА Новости»).
Форум состоится с 26 по 30 сентября на ВДНХ и будет посвящен атомной и смежным отраслям, а также приурочен к 80-летию российской атомной отрасли. Мероприятие станет крупнейшей межнациональной площадкой, собрав представителей стран с развивающимися атомными программами, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.