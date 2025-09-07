Лихачев: США не получили приглашения на Всемирную атомную неделю в Москве

Форум состоится с 26 по 30 сентября на ВДНХ и будет посвящен атомной и смежным отраслям, а также приурочен к 80-летию российской атомной отрасли. Мероприятие станет крупнейшей межнациональной площадкой, собрав представителей стран с развивающимися атомными программами, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.